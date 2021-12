Marc Van Ranst tevreden met herziening wachttijd vaccins: “Als we die eerste prikken willen laten redenen, is die derde nodig”

Marc Van Ranst is niet ontevreden met de inkorting van de wachttijd voor de boosterprik met Pfizer- en Modernavaccins van zes naar vier maanden. “Als we die eerste twee prikken – die veel mensen al kregen – willen laten redenen, dan is die derde prik inderdaad nodig”, klonk het in ‘De Afspraak’. “Dan gaat de gedaalde effectiviteit terug naar 75 à 80 procent.”

Waarom werd die wachttijd ooit vastgelegd op zes maanden? “Dat is een beetje arbitrair”, moet Van Ranst toegeven. “Je wil het immuunsysteem de tijd geven om uit te rijpen, zoals dat heet. Maar als je in de praktijk ziet dat die bescherming te snel daalt, dan moet je dat herzien.”

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt de wachttijd voor een boosterpik met de Pfizer- en Modernavaccins zelfs verkort naar drie maanden. Waarom kiest België dan voor vier maanden? “Ach, in de praktijk is dat verschil toch niet erg groot”, sust Van Ranst. “Je kan toch niet iedereen tegelijk vaccineren. Als je op die manier toch een paar twijfelaars tevreden kan stellen, is vier maanden een eerbaar compromis. Of we nu niet de indruk wekken dat mensen in die periode tussen de vierde en de zesde maand eigenlijk niet beschermd zijn? Dat is natuurlijk niet zo. De curve van de beschermingsgraad gaat na vier maanden niet als een rechte lijn naar beneden.”

Nieuwe golf, nieuwe prik?

Zal de derde prik ons nu beschermen tegen een nieuwe golf aan besmettingen? “We beginnen daar meer en meer duidelijkheid in te zien: als we die eerste twee prikken – die veel mensen al kregen – willen laten redenen, dan is die derde prik inderdaad nodig. Dan gaat de gedaalde effectiviteit terug naar 75 à 80 procent.”

De derde prik wordt waarschijnlijk niet de laatste prik, waarschuwt Van Ranst wel. “Stilaan komen de vaccins eraan die aangepast zijn aan de nieuwere varianten. Of we een apart vaccin nodig hebben voor elke variant? Als je de ideale bescherming wil eigenlijk wel. Maar dat is praktisch niet haalbaar. Er is ook kruisbescherming, dus zover hoef je de facto ook niet te gaan.”

Omikron

Intussen dreigt de omikronvariant op korte termijn dominant te worden. Hebben we inmiddels al duidelijkheid over alle gevolgen van die variant? Volgens Van Ranst nog niet volledig. “Ook de eerste beschreven gevallen in Zuid-Afrika hebben nog niet het volledige tijdstraject afgelegd. Het ging daar ook overwegend om jongeren, veel meer dan hier. Bovendien waren er daar al veel meer mensen al besmet geraakt met het virus. Het duurt dus een tijdje voor je deftig zicht krijgt op zo’n nieuwe variant. Nu de omikronvariant ook in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken dominant wordt, zullen we daar hopelijk snel meer duidelijkheid over krijgen.”

Wachten we dan niet beter op een speciaal voor de omikronvariant aangepast vaccin? “Neen, want dan zou je nu een grote golf ondergaan, terwijl de bescherming niet optimaal is en we wel vaccins hebben liggen.”