Celstraf voor diplomatenkoppel uit Koeweit dat huishoudster gevangen hield en amper eten gaf: “Regelrechte slavernij”

Een diplomaat van de Koeweitse ambassade en zijn vrouw zijn tot twee jaar cel veroordeeld wegens de uitbuiting van hun Ethiopische huishoudster in hun huis in Brussel. De vrouw moest dag en nacht paraat staan, kreeg geen loon en amper eten, en mocht het huis niet verlaten. Het diplomatengezin is spoorloos. Het is helaas geen uitzondering: “Elk jaar zien we in ons land zulke verhalen, vaak bij diplomaten.”