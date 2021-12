Gal Refaelov over de revival van haar man en de topper in Jan Breydel: “Ik hoop dat de fans van Club Brugge Lior applaus geven”

Lior Refaelov (35) is The Lior King, de koning van Anderlecht. De spelverdeler maakte zes goals in de laatste vijf matchen en zorgt ervoor dat RSCA zondag vol vertrouwen op bezoek gaat bij zijn ex-ploeg Club Brugge. Vrouwlief Gal heeft een groot aandeel in Rafa’s revival na een wisselvallig seizoensbegin. Daarom is het woord aan The Lior Queen. “De ovatie die mijn man in Antwerp kreeg, verdient hij ook in Brugge.”