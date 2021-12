De arm lag in een weide langsheen de Trekweg aan de oever van de Schelde in Vurste — © gianni barbieux

Een voorbijganger heeft vorige week een afgerukte arm gevonden in een weide in Vurste bij Gavere, niet ver van de Schelde. De arm was aangevreten door wilde dieren of honden. De politie onderzoekt verschillende pistes, maar tot dusver blijft het mysterie onopgehelderd.