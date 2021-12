Met minstens vijftig richting rechtbank: Operatie Propere Handen nadert ontknoping na biecht van Veljkovic

Welke bestuurders maakten zich schuldig aan het witwassen van geld? Wie deed aan actieve of private corruptie? En wie maakte volgens het federaal parket deel uit van een criminele organisatie? Dat zijn de drie cruciale vragen die de komende weken beantwoord zullen worden in operatie Propere Handen. Drie jaar nadat de affaire losbarstte met arrestaties, huiszoekingen en nachtelijke verhoren is het stilaan D-day voor (ex-)clubbestuurders van Genk, Anderlecht, Club Brugge, Lokeren, Mechelen, Oud-Heverlee Leuven, Waasland-Beveren, Standard én de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Ook Mogi Bayat, die andere ‘supermakelaar’, zal dan in het vizier komen. Tot dusver is hij grotendeels buiten schot gebleven, maar dat wil strafrechtelijk niets zeggen. Bayat geldt in operatie Propere Handen als een absolute spilfiguur.

Geheime schriftjes

Volgens onze informatie legt het federaal parket momenteel de allerlaatste hand aan de eindvordering, het document waarin alle figuren uit de Belgische voetbalwereld opgelijst staan van wie uit het onderzoek is gebleken dat ze strafbare feiten hebben gepleegd. Althans, volgens de speurders die zich sinds 10 oktober 2018 hebben gebogen over de geheime boekhouding van spijtoptant Dejan Veljkovic. Zijn schriftjes zijn cruciaal gebleken voor het onderzoek.

Daarnaast namen de speurders vele tientallen verhoren af en werden alle gsm’s en laptops van clubbestuurders, trainers, spelers en makelaars uitgeplozen en vergeleken met alle nuttige contracten die ze in de kantoren van de voetbalclubs meenamen. Het resultaat is een immens strafdossier dat een bom legt onder het Belgische voetbal.

Oproepingsbrief

Tegen de jaarwisseling moet de eindvordering aan het strafdossier Propere Handen toegevoegd worden. Dan zal blijken of de stelling van Veljkovic klopt, met name dat “95 procent van alle bestuursleden wier pad hij kruiste, corrupt is”. De volgende stap is dan een raadkamer, die moet oordelen of er ‘voldoende bezwaren’ tegen elk van hen is. Een vijftigtal trainers, makelaars, bestuursleden en aanverwanten mag in het voorjaar 2022 met grote waarschijnlijkheid een oproepingsbrief voor de rechtbank verwachten. En dan vallen de laatste maskers af.