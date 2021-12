Standard-Beerschot afgelast door politiestaking: uitstel of zelfs forfait?

De reden van de staking ligt bij de moeizame loononderhandelingen tussen de politievakbonden en Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Woensdag om 15 uur vond er een nieuw overleg plaats, maar ook daar vond men geen oplossing. Hierdoor kon het duel tussen Standard en Beerschot van woensdagavond (21 uur) niet doorgaan. De politie gaf aan dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Dit omdat er geruchten waren dat de Ultras en PHK, twee fanatieke supportersgroeperingen die door het Standard-bestuur bestraft zijn geweest na de wantoestanden tegen Charleroi, de ingangen van het stadion zouden blokkeren.

Standard zocht naar oplossingen om het duel toch te laten plaatsvinden. Zo stelden de Rouches voor om private beveiliging in te schakelen of de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen, maar ze kregen daarvoor geen toestemming van de bevoegde instanties. Luiks burgemeester Willy Demeyer (PS) besliste dan maar om de match uit te stellen. Ook gouverneur Hervé Jamar (MR) vaardigde een verbod uit. Dat kan nog een belangrijke nuance worden, want volgens artikel B7.37 van het reglement van de KBVB heeft “een verbod van een lokale overheid” een forfaitnederlaag voor de thuisploeg tot gevolg. Aangezien het nu om een provinciaal besluit gaat, zal dat in principe niet het geval zijn, al kan het ook een semantische discussie – wat is lokaal? – opleveren.

Uitstellen of forfait, de KBVB kon woensdagavond nog geen duidelijkheid verschaffen. Beerschot wacht intussen de officiële communicatie af. Het eerstvolgende plekje om matchen in te halen op de kalender is 18-19-20 januari. (bfa)