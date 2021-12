Haaland trekt Dortmund over de streep tegen hekkensluiter, Brighton en Trossard al 11 matchen zonder zege

Zowel Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard mochten opdraven van bij het eerste fluitsignaal namens de Borussen. Hazard zag na 20 minuten de openingsgoal afgekeurd worden voor buitenspel. Het was slechts uitstel van executie: Erling Haaland benutte even voorbij het halfuur een strafschop en lukte nog een tweede treffer in de slotfase. Donyell Malen (89’) diepte verder uit. Dortmund blijft tweede op zes punten van leider Bayern München.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook veel Belgen in actie in Engeland

Op hetzelfde moment maakten er ook enkele Belgen hun opwachting op de zeventiende speeldag van de Premier League. Leandro Trossard kon met Brighton op eigen veld tegen Wolverhampton en wisselspeler Leander Dendoncker voor de elfde opeenvolgende keer niet winnen in competitieverband (0-1), Crystal Palace en invaller Christian Benteke deelden de buit dan weer tegen Southampton (2-2). (belga)