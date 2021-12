Vanhaezebrouck beschermt Gentse pineut, Hanche-Olsen: “We lieten hem in de kou staan”

Na afloop van de wedstrijd sprak Hein Vanhaezebrouck vaderlijk in op Andreas Hanche-Olsen. De Noorse centrale verdediger van de Buffalo’s kende een rampavond en werd door Nikola Storm helemaal aan gort gespeeld.

“Andreas weet ook wel dat dit niet zijn beste wedstrijd was”, bleef de Gentse trainer mild. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die tegendoelpunten. Ik heb de keuzes gemaakt en de wissels al dan niet te laat doorgevoerd. Daaruit moet ik, net als het team, lessen trekken. Het is te gemakkelijk om Andreas nu af te schieten. Hij stond er altijd alleen voor. De spelers op het veld hadden hem moeten helpen. Je weet dat Storm kwaliteiten heeft, dan moet je zorgen dat er altijd rugdekking is. En die is er geen enkele keer geweest. We lieten hem allemaal in de kou staan. Hij heeft maandenlang goed gepresteerd en zoveel progressie geboekt, ik kan hem nu onmogelijk laten vallen.”(ssg)