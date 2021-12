Met een stalen defensie klom AA Gent gestaag in het klassement. Een stek bij de eerste vier wenkte zelfs. Maar in Mechelen zakten de Buffalo’s achterin door het ijs. De 4-3-nederlaag houdt KV Mechelen in de running voor de play-offs. Met dank aan wervelwind Nikola Storm, die verdediger Hanche-Olsen helemaal wegblies.