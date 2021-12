Clement na vierde zege op rij: “Anderlecht is ouder en meer volwassen geworden, maar ook wij zijn rijper”

Charles De Ketelaere was met twee goals de uitblinker bij Club Brugge in de ruime zege op het veld van OH Leuven. “Jammer van die tegengoal, maar 1-4 is wel een goed resultaat hier”, zei hij achteraf voor de camera’s van Eleven. Ex-Bruggeling Siebe Schrijvers zag hoe de ruimte die zijn ploeg weggaf hen fataal werd.

“Zij hebben in het begin wel kansen gehad, maar onze goal viel op een goed moment”, zei Charles De Ketelaere. “Daarna hebben we nog veel kansen gecreëerd. Het is jammer dat we uiteindelijk nog een goal moeten incasseren, maar 1-4 is wel een goed resultaat in Leuven. Na rust wilden zij echt voor die goal gaan. Daardoor kwam er veel ruimte en daar hebben wij optimaal van geprofiteerd.”

“Mijn goal? Ik kwam één tegen één in de zestien, ging eerst naar binnen en dan naar buiten om overhoeks te schieten. Hij ging er mooi in, maar ik heb er toch al mooiere gemaakt. Nu is het zaak onze resterende matchen te winnen om dit jaar zo goed mogelijk af te sluiten. Anderlecht zondag is altijd speciaal. Wij zullen er vol voor gaan, maar ik ben er zeker van dat zij dat ook zullen doen.”

Clement: “Anderlecht is ouder en meer volwassen geworden, maar ook wij zijn rijper”

“Deze zege doet deugd omdat we uit ervaring weten hoe moeilijk deze verplaatsing is”, zei trainer Philippe Clement. “OHL begon gretig en we hadden aanvankelijk problemen met hun pressing. We hadden het moeilijk om aanvallende mensen te vinden. Maar na twintig minuten kregen we meer rust en konden we scoren. Dat was heel belangrijk. In de tweede helft konden we domineren en zelfs nog meer scoren.”

Door de zege blijft Club in het spoor van Union. Het gaat zondag tegen Anderlecht voor vijftien op vijftien en kan dan vertrokken zijn voor een nieuwe reeks. Ook vorig seizoen sloeg de blauw-zwarte machine aan in de kerstperiode.

“Toen haalden we dertig op dertig, dat is nu nog ver weg”, weetClement. “Uiteraard willen we zondag tegen Anderlecht winnen, maar we bekijken het match per match. Het Anderlecht dat we deze keer thuis treffen, is ouder en meer volwassen dan de ploeg die we vorig seizoen in Jan Breydel ontvingen. Maar ook onze spelers zijn rijper. Noa Lang en Charles De Ketelaere spelen dit jaar elke wedstrijd. Als ze goed worden aangespeeld zoals vandaag, kunnen ze blijven presteren.” (bla)

Brys: “Extra aanvaller nodig in januari”

Het verhaal van OHL is al het hele seizoen hetzelfde: degelijk voetbal, maar een gebrek aan efficiëntie, defensief, maar nog meer voorin. “Onze middenvelders scoren relatief vlot, maar ze staan er alleen voor”, stelt coach Marc Brys vast. “Alles komt vanuit de tweede rij en dat kost energie.”

De spitsen laten het afweten en dat begint Brys stilaan te ergeren. Er werden drie centrumaanvallers gehaald om Thomas Henry te vervangen, maar die schieten tekort. “Hebben wij veel spitsen? Het lijkt me toch klaar en duidelijk dat er in januari eentje moet bijkomen”, aldus Brys. Kaba scoorde tot nu toe vier keer, maar staat al anderhalve maand droog. Rezaei en Kuharevych scoorden nog geen enkele keer. Een blamage voor het transferbeleid? “Sta mij toe om die vraag door te spelen. Ik sta niet in voor de transfers”, besloot Brys. (mah)

Schrijvers: “Omgekeerde van de heenmatch”

Ex-Bruggeling Siebe Schrijvers miste bij een 0-0-stand op een haar na de voorsprong voor de Leuvenaars. “De eerste helft speelden we goed mee en waren de betere kansen zelfs voor ons”, vertelde de middenvelder achteraf. “We weten uit de heenmatch (die eindigde op 1-1, nvdr) dat zij het heel moeilijk krijgen als wij op voorsprong komen, maar nu was het andersom. Hun eerste kans was meteen binnen, ze waren efficiënter dan wij. Tot aan de zestien is het goed, maar alles wat daarna komt is een werkpunt voor ons. Wij probeerden na rust te pushen maar met de ruimtes die we weggaven en de actieradius die een aantal van die jongens van Club hebben, werd het makkelijk twee, drie, vier-nul.”

OH Leuven lijkt vooral met een tekort aan scorend vermogen te kampen. “Dat komt in periodes. Op Union scoorden we nog bijna elke kans die we kregen. Dit lijkt me een momentopname. Of Vormer mij al wat gejend heeft na die 1-4? Dat is veel gezegd, na een 1-4 zou hij dat ook niet doen. Maar we gaan zo meteen nog wel babbelen. En shirts ruilen? Dat komt nog wel.”