Een spectaculaire zege was het niet, maar Union heeft toch opnieuw een driepunter te pakken nadat het laagvlieger Zulte Waregem een 0-2-nederlaag aansmeerde. Zulte was nergens, terwijl Union zonder te moeten doorduwen al in de eerste helft de wedstrijd in een beslissende plooi legde dankzij goals van Vanzeir en Burgess.