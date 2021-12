Fans van Zulte Waregem vragen ontslag van coach Francky Dury: “Ik heb er begrip voor”

Bij Zulte Waregem, voorlaatste in de stand, is de crisis ondertussen nog groter geworden. Het kon op geen enkel moment een vuist maken en ging kansloos onderuit. Wat Essevee op de mat bracht, deed soms pijn aan de ogen.

Met ironische, zelfs cynische gezangen maakten de fans hun ongenoegen duidelijk vanuit de tribunes. Opnieuw werd er geroepen om het ontslag van coach Francky Dury. Al bleef die er na de wedstrijd wel rustig onder: “Ik heb het al vaker gezegd, het is niet de eerste keer dat ik dat meemaak. Ik heb er begrip voor. Natuurlijk kan je niet tevreden zijn over een trainer die zeventiende staat. Maar we moeten kijken naar een totaaloplossing.”(tjm)