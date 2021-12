Negen doden bij vliegtuigcrash op Dominicaanse Republiek

Het toestel had drie bemanningsleden en zes passagiers aan boord, onder wie twee minderjarigen van 4 en 13 jaar. Het toestel, een Gulfstream, was opgestegen vanop de luchthaven van Santo Domingo, toen het problemen ondervond. De piloten hebben nog getracht een noodlanding uit te voeren. Het toestel had Florida als bestemming.