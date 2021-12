Recordaantal journalisten in gevangenschap, aantal overlijdens neemt wel af

Er zitten wereldwijd 488 journalisten in de gevangenis, een recordaantal. Dat meldt Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG) in zijn jaarverslag. Het aantal overlijdens staat met 46 wel op het laagste niveau in 20 jaar.

“Nooit eerder sinds de opstelling van het jaarverslag van VZG in 1995 is het aantal journalisten in gevangenschap zo hoog geweest”, aldus de ngo in een verklaring. De uitzonderlijke stijging van ongeveer 20 procent in één jaar is voornamelijk toe te schrijven aan drie landen: Myanmar, Wit-Rusland en China.

Vooral mannen

Hoewel het overgrote deel van de opgesloten journalisten mannen zijn (87,7 procent), is Wit-Rusland het enige land dat meer vrouwelijke dan mannelijke journalisten heeft opgesloten (17 tegenover 15). Nooit eerder telde VZG zoveel vrouwelijke verslaggevers in gevangenschap.

De vijf landen met het hoogste aantal gedetineerde journalisten zijn China (127), Myanmar (53), Vietnam (43), Wit-Rusland (32) en Saoedi-Arabië (31).

Moordaanslagen

Het aantal journalisten en mediamedewerkers dat werd gedood, lag met 46 op het laatste niveau in twintig jaar. “De neerwaartse trend kan vooral verklaard worden door de ontwikkeling in regionale conflicten (Syrië, Irak en Jemen) en de stabilisering van de fronten na bijzonder dodelijke jaren tussen 2012 en 2016”, aldus de ngo.

Het grootste deel (65 procent) van die overlijdens is te wijten aan moordaanslagen. Mexico en Afghanistan blijven de “gevaarlijkste” landen voor journalisten, met respectievelijk 7 en 6 doden dit jaar. Daarna volgen Jemen en India, met elk 4 overleden journalisten.