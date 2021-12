Vreemde ontmoeting van Lee Harvey Oswald: 1.500 geheime documenten over moord op Kennedy vrijgegeven

Op bevel van president Joe Biden heeft de Amerikaanse overheid 1.500 geheime documenten vrijgegeven over de moord op president John F. Kennedy in 1963. Die kunnen mogelijk een nieuw licht werpen op de omstandigheden. Of niet, want 10.000 andere ultrageheime documenten blijven nog achter. Toch vinden kenners meteen opmerkelijke details in de stapel. Over een vreemde ontmoeting van moordenaar Lee Harvey Oswald bijvoorbeeld.