Nederland, Duitsland of nog eens Portugal? Rode Duivels kennen straks tegenstanders in nieuwe editie Nations League

Donderdag (18u) 00wordt op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon geloot voor de derde editie van de UEFA Nations League. De Rode Duivels zijn reekshoofd in de A-divisie.

Alle 55 UEFA-leden zijn ondergebracht in vier divisies, op basis van hun prestaties in de Nations League 2020-21. Divisies A, B en C tellen elk 16 teams, die in vier groepen van vier terechtkomen. De overige zeven ploegen worden in divisie D ingedeeld in een poule van vier en een poule van drie landen.

België zit bij de loting in de eerste pot van de A-divisie, het team van Roberto Martinez kan niet uitkomen tegen titelverdediger en wereldkampioen Frankrijk, Spanje en Europees kampioen Italië. Uit pot twee komt Portugal, Nederland, Denemarken of Duitsland als tegenstander van de Duivels. Engeland, Polen, Zwitserland en Kroatië zitten in de derde pot. Uit de vierde bokaal zal Wales, Oostenrijk, Tsjechië of Hongarije aan België gekoppeld worden.

Alle groepswedstrijden (heen en terug) zijn voorzien in juni en september 2022, met vier van de zes speeldagen in juni aangezien het WK 2022 in de winter plaatsvindt in Qatar (21/11-18/12). De vier groepswinnaars in de A-divisie stoten door naar de Final Four, die in juni 2023 georganiseerd wordt. De poulewinnaars in de andere divisies promoveren naar een hoger niveau voor de editie 2024-25. De nummers vier in de divisies A en B degraderen, die van de C-divisie spelen in maart 2024 play-outs waarbij de twee verliezende teams veroordeeld zijn tot de D-divisie.

© BELGA

In juni 2022 beslist de UEFA hoe ploegen zich via de komende Nations League kunnen verzekeren van een stek in de play-offs voor het EK 2024 in Duitsland.

De Rode Duivels schopten het in de voorbije editie van de Nations League tot in de Final Four, nadat ze groepswinnaar werden voor Denemarken, Engeland en IJsland. Het finaletoernooi verliep niet zoals verhoopt voor het nummer 1 op de FIFA-ranking, de Belgen verloren van zowel Frankrijk (2-3) als Italië (1-2) en eindigden op de vierde plaats. De Fransen volgden op de nog korte erelijst Portugal op.