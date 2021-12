Noordkaper en jong allebei in levensgevaar door visserstouw, maar reddingsacties zijn riskant: “Quasi onmogelijk”

Experts zijn bezorgd om het lot van een noordkaper, die al maanden vastzit in een visserstouw, en het kalf waar ze in die tijd van bevallen is. Het touw loskrijgen blijkt moeilijk en de reddingsacties zijn riskant. Als de dieren het niet overleven, zou dat dramatisch zijn omdat de noordkaper is een bedreigde diersoort is.

In maart van dit jaar waren de eerste beelden van de walvis, Snow Cone genaamd, opgedoken. Het gigantische dier zat gevangenis in visserstouwen, zo bleek, in de vissershaven van Plymouth. Toen werd een eerste reddingsactie op poten gezet en daarbij werd 91 meter touw losgemaakt. Maar dat was niet voldoende om het immense dier, 17 jaar oud, te bevrijden.

Ondanks dat het nog steeds gevangen zit in visserstouw, slaagde de walvis erin om een immense afstand van 2.100 kilometer af te leggen tot aan de kust van Georgia. Maar niet alleen dat: in ‘gevangenschap’ slaagde de noordkaper erin om te bevallen. Eerder deze maand doken videobeelden op van de walvis en het kalfje die samen rondzwemmen.

Maar zo kan het niet langer, zeggen experts. Het meesleuren van dat touw is enorm energieverslindend voor de walvis. Daarnaast moet ze haar kalf nog voeden, waardoor verder zwemmen een uitputtingsslag is. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn de wonden aan haar bek en kop die gemaakt zijn door de netten nog niet verzorgd.

Die resterende touwen moeten dus echt losgemaakt worden om het leven van de dieren te redden, want als de moeder sterft zou het kalf ook moeilijk kunnen overleven. En het is net dat kalf dat een reddingsactie bijzonder moeilijk maakt. “Dat nu proberen zou heel gevaarlijk zijn”, postte de National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), die ter plaatse ging om de dieren te fotografen, op haar website. “Het is quasi onmogelijk omdat pasgeboren walvissen heel dicht bij hun moeder blijven zwemmen. Maar we blijven de situatie monitoren.”

Dramatisch is dat de noordkaper een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld is. Daarom vinden de experts het dus nog extra belangrijk om het dier te redden. Maar het is maar de vraag of dat zal lukken.