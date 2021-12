Veljkovic bouwde een zwarte carrousel uit vanuit de Belfius-bank in Waterschei. De ex-makelaar kon doorheen de jaren miljoenen cash versluizen. Hij had amper negen minuten nodig om voor 450.000 euro briefjes te krijgen. Directeur Luc A. werkte jarenlang actief mee, maar een dreigbrief aan hem gericht leidde zijn ontslag in.