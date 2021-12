450.000 euro in 9 minuten: zo makkelijk was het voor Dejan Veljkovic om geld af te halen

Dat er veel geld door de handen van spijtoptant Dejan Veljkovic ging, is duidelijk. Dankzij zijn goede relaties met een Genkse bankdirecteur was het voor hem ook niet moeilijk om grote sommen cash af te halen.

In 2016 start Belfius een onderzoek, nadat een van de vennootschappen van de makelaar in de Panama-papers en Offshore-leaks opduikt. Belfius grijpt in en sluit dat jaar ruim tien rekeningen van Veljkovic af.

Ruim een week voor de laatste relaties verbroken worden haalt Veljkovic nog veel geld af. Op 4 oktober vraagt hij 450.000 euro cash op, verdeeld in speciën van telkens 25.000 euro. Hij gebruikt daar twee rekeningen voor. Om 11.16 uur is de eerste verrichting en de laatste 25.000 euro verdwijnt negen minuten later, om 11.25 uur, in een envelop.

