Zondag vond in Thüringen een fakkelmars plaats tegen het coronabeleid. — © Bodo Schackow/blg

Bij huiszoekingen in Saksen, in het oosten van Duitsland, heeft de politie kruisbogen en andere wapens gevonden. De groep vaccintegenstanders is kleiner geworden, maar extremer. De minister-president van Saksen werd met de dood bedreigd.