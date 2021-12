Cel Vermiste Personen zoekt gezonken autowrakken in Antwerpse haven: “Wagens kunnen gelinkt zijn aan vermisten”

Sinds begin november voert de Cel Vermiste Personen een grootschalige zoekactie naar gezonken autowrakken van vermiste personen in en rond de Antwerpse haven, Operatie Clean Port genoemd. Vandaag, donderdag, eindigt deze actie met een laatste zoektocht in Zandvliet, ter hoogte van de Noordlandbrug over het Schelde-Rijnkanaal.

“Aan de Noordlandbrug zijn er een drietal spots waar we vermoedelijk wagens kunnen terugvinden”, zegt Alain Remue van Cel Vermiste Personen. Met sonarboten van de zeevaartpolitie heeft de Cel Vermiste Personen anderhalve maand verschillende Antwerpse dokken afgezocht naar gezonken voertuigen.

“In deze operatie zijn we niet geïnteresseerd in nieuwe of gedumpte gestolen wagens, enkel naar wagens die gelinkt zijn aan vermiste personen”, legt Remue uit. “We kunnen pas nagaan of een wagen gekoppeld is aan een vermist persoon nadat we ze uit het water hebben gehaald.”

Alain Remue van Cel Vermiste Personen. — © BFM

Zo heeft de cel verschillende dossiers waarin mensen geseind staan als vermist met een voertuig. Als deze personen of voertuigen na een bepaalde periode niet teruggevonden worden, vergroot dit de kans dat ze in het water terecht zijn gekomen. “Daarom voeren we systematisch zoektochten uit in verschillende waterwegen over heel België. Zo hebben we eerder al zoekacties in Limburg en Charleroi ondernomen.”

Vrachtwagen in Schelde

Operatie Clean Port verliep niet altijd volgens plan. “Op vrijdag 3 december kregen we een melding van een vrachtwagen die in de Schelde was gereden, ter hoogte van de Waaslandhaven. De bestuurder zat nog in de cabine”, vertelt Remue. “Met een duikteam en zware takelwagens hebben we de vrachtwagen snel kunnen lokaliseren en uit de Schelde kunnen halen. De bestuurder was spoorloos verdwenen.”

De resultaten van Operatie Clean Port zijn voorlopig nog niet bekend.

© BFM

© BFM