Noord-Koreanen mogen elf dagen lang niet lachen

De komende elf dagen is het bij wet verboden om te lachen in Noord-Korea. Dat klinkt als een grap, maar het is de realiteit. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil door dat verbod op gepaste wijze herdenken dat het tien jaar geleden is dat Kim Jong Il overleden is.

Noord-Korea houdt vanaf vrijdag elf dagen van nationale rouw ter nagedachtenis van Kim Jong Il, de voorganger van Kim Jong-un die tien jaar geleden overleed. In die periode mogen de Noord-Koreanen niet lachen, drinken en deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, zo maakte de overheid bekend. Boodschappen doen is alleen op 17 december, de dag waarop Kim Jong Il in 2011 overleed, verboden.

“In het verleden zijn veel mensen die tijdens de rouwperiode betrapt werden op drinken of dronkenschap gearresteerd en behandeld als ideologische criminelen. Ze werden weggebracht en niemand zag hen nog”, vertelt een bron aan Radio Free Asia. “Zelfs als een familie sterft tijdens de rouwperiode, mag je niet luidop huilen en het lichaam mag pas weggebracht worden na die elf dagen. Verjaardagen mogen ook niet gevierd worden.”

Een andere bron voegde eraan toe dat politieagenten de taak krijgen om uit te kijken voor mensen die er “niet bedroefd genoeg” uitzien. “De hele maand december moeten ze daarop toezien. Zij moeten mensen die het rouwen niet ernstig nemen meteen oppakken.”

Kim Jong Il was van 1994 tot aan zijn dood door een hartaanval in 2011 aan de macht in Noord-Korea. Daarna nam zijn jongste zoon Kim Jong-un van hem over.