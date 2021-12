De “rijkste voetballer ter wereld” zit van de ene dag op de andere zonder club

CS Maritimo staat momenteel negende in de Primeira Liga en is de club van de geboorteplaats van Cristiano Ronaldo, meer bepaald Madeira. Maar de Portugezen willen dus verder doen zonder Bolkiah, een 23-jarige rechtsbuiten.

“Wij danken de inzet en toewijding waarmee Faiq onze club heeft gediend”, klinkt het. “Maritimo wenst hem oprecht veel geluk in zijn verdere professionele en persoonlijke loopbaan.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bolkiah is echter geen doodnormale jongen. Hij is namelijk de zoon van prins Jefri Bolkiah en het neefje van de sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah. En dan ben je dus blijkbaar zo’n 17 miljard waard, waarmee hij bekendstaat als de “rijkste voetballer ter wereld”.

De aanvaller werd geboren in Los Angeles, maar speelt voor het nationale team van Brunei. Bolkiah begon zijn droom om profvoetballer te worden bij Newbury. Daarna volgden avonturen bij Southampton en Chelsea. Bij de Blues tekende hij in 2014 een tweejarig contract, maar na één seizoen trok hij al richting Leicester City. Daar gaf hij vijf jaar geleden een assist in een Youth League-match tegen de beloften van Club Brugge.

In 2020 trok hij transfervrij naar Maritimo, waar hij slechts één keer in actie kwam voor de beloften en nu dus de club verlaat. Het is voorlopig afwachten wie Bolkiah een nieuwe kans geeft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik voetbal al zolang ik het me kan herinneren”, zei de man van Brunei ooit in een zeldzaam interview met FourFourTwo. “Mijn ouders hebben me ook altijd gesteund om mijn droom te bereiken. Zij waren mijn rolmodellen, op fysieke en psychologisch vlak. Normaal speel ik als winger, maar bij het nationale team speel ik liever in een vrije rol zodat ik de bal meer krijg. Mijn sterkste punten zijn, denk ik, mijn snelheid aan de bal en dat ik makkelijk spelers kan uitschakelen. Al moet ik werken aan mijn defensieve kwaliteiten.”