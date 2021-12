Man erkent verantwoordelijkheid, maar pleit onschuldig voor moord op vrouw in Londens park

Een 36-jarige garagehouder uit Eastbourne heeft donderdag zijn verantwoordelijkheid erkend voor het overlijden van een Londense vrouw. Sabina Nessa werd in september dood teruggevonden in een park in de Britse hoofdstad.

Koci Selamaj, die op 26 september werd gearresteerd op verdenking van moord, heeft tijdens een hoorzitting in de strafrechtbank van de Old Bailey echter formeel onschuldig gepleit voor de moord op de vrouw. Dat wil zeggen dat er een proces zal plaatsvinden. Een nieuwe hoorzitting is gepland op 25 februari. Het proces zou op 7 juni beginnen en meer dan een maand kunnen duren.

De 28-jarige leerkracht Sabina Nessa verdween op 17 september in Londen toen ze na een avondje uit terugkeerde naar huis, op nauwelijks vijf minuten wandelen van het café waar ze met een vriendin had afgesproken. Een voorbijganger vond haar lichaam daags nadien in de vooravond, verborgen onder een bladerdek in een park.

De moord op Sabina Nessa gebeurde enkele maanden na die op Sarah Everard, de 33-jarige Londense die op straat werd aangevallen en vermoord. Die zaak had heel het Verenigd Koninkrijk in rep en roer gezet en zorgde voor een hevig debat over de veiligheid van vrouwen op publieke plaatsen. De hoofdverdachte en politieagent Wayne Couzens bekende dat hij Everard ontvoerd, verkracht en vermoord had. Couzens werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar ging in beroep.