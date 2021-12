Belgen gaan opnieuw op reis in de kerstvakantie, maar blijven erg laat boeken

De Belgen gaan dit jaar opnieuw op reis in de kerstvakantie, nadat dat vorig jaar niet echt mogelijk was door een algemeen negatief reisadvies. De coronatrend van lastminuteboekingen zet zich voort, melden verschillende touroperators. Spanje blijft het populairste land voor zonvakanties, wintersportliefhebbers trekken vooral naar Frankrijk.

Het aantal reizigers ligt nog steeds veel lager dan voor de uitbraak van de coronacrisis in 2020 - bij TUI gaat het om een verschil van 40 procent tegenover de kerstvakantie van 2019. Toch haalt de touroperator opgelucht adem. “De huidige cijfers bevestigen de toenemende overtuiging van de Belg dat een zorgeloze buitenlandse vakantie perfect mogelijk is indien men de coronarichtlijnen respecteert”, klinkt het in een persbericht. Ook Neckermann ziet een positieve trend: “in tegenstelling tot bij de vorige golven, zien we dat tijdens deze vierde golf de verkoop blijft doorgaan”, zegt woordvoerster Leen Segers.

De trend om last minute te boeken blijft aanhouden. “Er wordt heel laat geboekt, mede door de onzekerheid wanneer mensen hun derde prik zullen krijgen”, zegt Pierre Fivet, woordvoerder van de vereniging van touroperators ABTO. Bij TUI en Neckermann klinkt het bovendien dat klanten langer wachten om te boeken om er zeker van te kunnen zijn dat hun vakantie kan doorgaan en dat ze niet voor niets voorschotten betalen, maar ook om rekening te kunnen houden met de meest recente coronamaatregelen.

Spanje blijft de populairste bestemming voor zonvakanties, met de Canarische Eilanden en de Spaanse costa’s op kop. Ook Egypte, de Dominicaanse Republiek, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Mexico en Kaapverdië zijn populair. Volgens Leen Segers van Neckermann kijken de Belgen onder meer naar hoe de coronasituatie is in de vakantielanden en welke extra documenten ze nodig hebben. Verplichte tests bovenop een vaccinatiecertificatie brengen bijvoorbeeld ook extra kosten met zich mee.

Skiën

De Belgen gaan ook weer skiën in de kerstvakantie, vooral in Frankrijk. TUI ziet nog slechts een achterstand van 9 procent tegenover 2019. De Franse Alpen zijn zeker in de tweede week van de kerstvakantie populair, wanneer de Fransen geen vakantie meer hebben. Oostenrijk verliest bij TUI een derde van zijn reizigers door de strenge coronamaatregelen, Sunweb ziet dan weer dat de opheffing van de lockdown zorgt voor extra boekingen naar het land. Bij Neckermann komen de boekingen voor de kerstvakantie met vertraging, mede door de onzekerheid over de coronamaatregelen, en boeken mensen eerder een sneeuwvakantie voor de krokus- en paasvakantie. Die periodes zijn sowieso populairder voor skivakanties dan de kerstperiode, klinkt het bij ABTO.

De touroperators merken ook interesse voor de extra week kerstvakantie - volgens ABTO zijn reizen in die week tot 50 procent goedkoper. TUI krijgt elke dag een honderdtal boekingen voor die extra week, terwijl Sunweb een grote stijging van het aantal vakanties met vertrekdatum 18, 19 en 20 december ziet.