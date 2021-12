Voor december: vijf goals. Halverwege december: tien stuks. Charles De Ketelaere (20) is on fire en scoort tegenwoordig aan de lopende band. Vorig seizoen kreeg de aanvaller waren zijn statistieken nog een werkpunt, tegenwoordig is hij samen met Lang de meest beslissende speler bij Club Brugge. “Het is niet dat ik plots zoveel beter ben dan vorig seizoen”, aldus CDK.