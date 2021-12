PODCAST. “Twee miljoen euro in broodzakken, en toch nauwelijks belastingen betalen. Kan je dat nog politiek verantwoorden?”

Dejan Veljkovic. Moeten we hem geloven of niet? De corrupte makelaar sleurt in zijn biecht het héle Belgische voetbal erdoor - voorzitters, trainers, scheidsrechters, zelfs de Voetbalbond: hij noemt ze allemaal. Maar hoe sterk is het woord van een crimineel? “Ik was zelf eerst sceptisch over het concept van de spijtoptant”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Tot ik zag hoe grondig dit onderzoek is gevoerd.” En dus heeft ook de politiek een probleem. Want hoe kan je zo’n corrupte wereld nog fiscaal voordeel geven?