Opnieuw twee groene regio’s op Europese coronakaart, maar België blijft donkerrood

België blijft donkerrood ingekleurd op de Europese coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding. In de rest van Europa neemt vooral in Spanje en Portugal het aantal donkerrode regio’s toe, al duikt de groene kleur weer op in twee Roemeense gebieden. Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen.

België blijft dus donkerrood op die nieuwe Europese coronakaart, net als onder meer Nederland, Luxemburg en grote delen van Duitsland. Ook Frankrijk kleurt volledig donkerrood, met uitzondering van Normandië. De kaart toont ook aan dat de situatie op het Iberisch schiereiland achteruitgaat. De donkerrode gebieden in Spanje worden talrijker en Portugal is volledig van rood naar donkerrood gegaan.

Het goede nieuws is dat voor het eerst in drie weken de groene kleur weer opduikt op de kaart van ECDC, namelijk in het noordoosten en het zuidwesten van Roemenië. De rest van dat land wordt voortaan geel ingekleurd, in plaats van oranje. Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio. De donkerrode kleur betekent dat er op twee weken meer dan 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn.