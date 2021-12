De wachttijd voor een derde prik met Pfizer en Moderna is ingekort, na de jaarwisseling zal een recordaantal prikken worden gezet. Vlaanderen is klaar om met een megaoperatie een versnelling hoger te schakelen in de boostercampagne. De vraag is alleen: zal dat allemaal genoeg impact hebben om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan?