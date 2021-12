Italiaans ministerie niet aansprakelijk voor instorting van Morandi-brug in Genua

In het rechtsgeding over de ingestorte Morandi-brug in Genua, in het noorden van Italië, heeft de rechter van de voorbereidende zitting het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en een staatsinspectiedienst uitgesloten als wettelijke aansprakelijke partijen. De aanvragen van een snelwegexploitant en onderhoudsbedrijf om niet als aansprakelijke partij te worden erkend, wees de rechter echter af. Dat bericht het Italiaanse persagentschap Ansa woensdagavond.