Boris Johnson en zijn vrouw Carrie maken naam van hun tweede kind bekend

“Romy, naar mijn tante Rosemary. Iris uit het Grieks, wat regenboog betekent. En Charlotte naar de overleden moeder van Boris, die we erg missen”, aldus Carrie. Ze deelde ook een foto van het meisje, samen met haar grote broer Wilfred, die in april twee jaar werd.

Wilfred Johnson met zusje Romy. — © Instagram Carrie Johnson

Voor het echtpaar was de geboorte de bekroning van een bewogen jaar. Op 29 mei traden ze in het geheim in het huwelijk en in juli maakten ze de zwangerschap bekend. Voor Carrie is het haar tweede kind, maar Boris Johsnon heeft er al zeven. De vier oudsten, die hij kreeg met zijn tweede vrouw Marina Wheeler, zijn intussen volwassen. Daarnaast heeft de Britse premier nog een buitenechtelijke dochter.