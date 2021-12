Europese stroomprijzen op record na problemen met Franse kerncentrales

De kerncentrale in het Franse Chooz. — © AFP

Electricité de France legt twee reactoren stil in Chooz, nabij de Belgische grens, voor controle van eventuele defecten aan het noodkoelingssysteem. De controles komen er nadat defecten vastgesteld werden in een gelijkaardige centrale in Civaux. De vier reactoren zijn goed voor 10 procent van de Franse nucleaire capaciteit.

LEES OOK. Energieprijzen bereiken recordhoogte en dreigen daar nog lang te blijven: “Alles zit tegen, als consument heb je eigenlijk amper opties” (+)

De afschakeling maakt de stroommarkten nog nerveuzer dan ze al zijn, nu er net koude temperaturen worden verwacht. De Franse en Duitse stroomprijzen voor levering in 2022 stijgen donderdag naar een recordniveau. Dat geldt ook voor de Belgische prijzen. Alleen al donderdag stegen die 12 procent voor levering in 2022, tot 235 euro per megawattuur.