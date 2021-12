EMA geeft positief advies voor gebruik coronapil van Pfizer in noodgevallen

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft het licht op groen gezet voor het gebruik van de coronapil van Pfizer in noodgevallen. De pil, met de merknaam Paxlovid, heeft in de Europese Unie nog geen markttoelating gekregen, maar gebruik in noodgevallen kreeg dus wel al een positief advies, zo blijkt uit een persbericht donderdag op de website van het EMA.

Het gebruik is meer bepaald toegelaten voor volwassenen met Covid-19, die nog niet beademd moeten worden, maar wel een verhoogd risico hebben op een zware vorm van de ziekte. Paxlovid moet dan zo snel als kan na de diagnose, en binnen vijf dagen na de eerste symptomen, toegediend worden. De twee actieve substanties van het medicijn, beschikbaar in twee aparte tabletten, moeten tegelijk twee keer per dag gedurende vijf dagen genomen worden, luidt het advies.

Het komt er omdat steeds meer landen de erg besmettelijke omikronvariant van het coronavirus zien oprukken. Het advies is gebaseerd op tussentijdse resultaten van het klinisch onderzoek, zegt EMA. Op basis van die eerste resultaten blijkt dat het aantal hospitalisaties vermindert en er niemand in de (beperkte) testgroep overleed aan Covid-19. Belangrijkste bijwerkingen zijn aantasting van de smaak, diarree en overgeven. Patiënten met lever- of nierproblemen mogen het geneesmiddel niet nemen.