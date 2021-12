Duitsland krijgt vervroegd miljoenen Moderna-vaccins, ook extra zendingen voor andere EU-landen

De Amerikaanse fabrikant heeft toegezegd dat Duitsland deze maand nog eens 10 miljoen doses van zijn vaccin krijgt, meldt de Europese Commissie, die met de farmabedrijven onderhandelt. Omdat voor het oppeppen van de afweer een halve dosis genoeg is, kunnen daardoor 20 miljoen mensen een boosterprik halen.

In de eerste drie maanden van volgend jaar volgen nog eens 25 miljoen doses, goed voor 50 miljoen herhalingsprikken. Van de 83 miljoen Duitsers zouden er met de beloofde zendingen dus 70 miljoen geholpen kunnen zijn.

Moderna treft ook voorbereidingen om andere EU-landen de komende maanden sneller coronavaccins te leveren, zegt de Commissie. Zij is nog in gesprek met andere fabrikanten om ook hun leveringen te vervroegen. Er zullen genoeg vaccins zijn “om alle Europeanen in te enten en herhalingsprikken toe te dienen, ook kinderen”, verzekert het dagelijks bestuur van de EU.

Onbegrip van artsenorganisaties

Het dreigende vaccintekort in Duitsland is een gevolg van de versnelde boostercampagne. Meer mensen krijgen sneller een extra prik, in de hoop de opmars van de zeer besmettelijke omikronvariant te stuiten. Gezondheidsminister Karl Lauterbach erkende deze week dat er niet voldoende doses zijn voor iedereen. Ook zei hij dat er voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar evenmin genoeg vaccins in huis zijn.

Artsenorganisaties reageerden met onbegrip op dat nieuws. Volgens de organisaties ligt de schuld bij de vorige gezondheidsminister, Jens Spahn. Die zou te weinig hebben gedaan om voldoende vaccins in te slaan, terwijl hij het tekort volgens de artsen aan had kunnen zien komen. Ook minister Hubertus Heil (Werkgelegenheid) legt de schuld neer bij Spahn.

De begrotingscommissie van het Duitse parlement maakte woensdag al bekend nog eens 2,2 miljard euro vrij te maken voor de aanschaf van vaccins. Daarmee kunnen volgens minister Christian Linder (Financiën) volgend jaar 92 miljoen doses van Pfizer/BioNTech en Moderna worden ingekocht.