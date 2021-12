“Telefoon graag afgeven aan de deur”: Europese leiders bevreesd voor lekken tijdens gesprek over Wit-Rusland en Oekraïne

Op hun top in Brussel zijn de Europese leiders hun besprekingen begonnen van de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens en van de gebeurtenissen van de voorbije weken in Wit-Rusland. Om lekken tegen te gaan, is hen gevraagd hun smartphones en andere elektronische toestellen buiten de zaal te houden. Dat meldt de woordvoerder van voorzitter Charles Michel.

Verwacht wordt dat de leiders in hun conclusies ferme taal zullen spreken aan het adres van Rusland en president Vladimir Poetin. Het Russische leger heeft sinds november vele tienduizenden troepen aan de grens met Oekraïne verzameld. Als het land binnengevallen wordt, zal Rusland een hoge prijs betalen, wil de EU aan Poetin duidelijk maken. Ook de Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde zijn Russische collega al voor verregaande gevolgen als de territoriale integriteit van Oekraïne geschonden wordt.

Wat Wit-Rusland betreft, zullen de staatshoofden en regeringsleiders bespreken hoe ze de ‘hybride’ aanval met migranten die over de Europese buitengrens worden gestuurd het best kunnen counteren. Omdat de Wit-Russische dictator Aleksander Loekasjenko steeds dichter tegen Poetin aanschurkt, is ook in dit dossier de aanwezigheid van Rusland steeds voelbaar. Reden te over dus, althans voor de leiders, om hun gesprekken in alle vertrouwelijkheid te voeren.