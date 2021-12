Groep gegijzelde missionarissen op Haïti vrijgelaten

De overblijvende twaalf gegijzelden van een groep van zeventien Noord-Amerikaanse missionarissen en hun familie, is vrijgelaten. Dat meldt een woordvoerder van de nationale politie in Haïti donderdag. Christian Aid Ministries, de religieuze organisatie waar ze deel van uitmaken, bevestigt de vrijlating.

Op 16 oktober werd de groep missionarissen, bestaande uit zestien Amerikanen en één Canadees, ontvoerd door de bende 400 Mawozo, na een bezoek aan een weeshuis ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. De ontvoerders eisten 17 miljoen dollar (omgerekend bijna 15 miljoen euro) aan losgeld. De afgelopen weken waren er al een vijftal gijzelaars vrijgelaten.

De politie in Haïti verdenkt de leider van 400 Mawozo van allerlei misdrijven, waaronder moord, ontvoering en het overvallen van goederentransporten. Het aantal ontvoeringen in Haïti steeg fors sinds president Jovenel Moïse in juli werd vermoord. In totaal zijn dit jaar al meer dan achthonderd mensen gekidnapt.

Over de toestand van de groep missionarissen en hun familie, kon de politiewoordvoerder donderdag geen details kwijt.