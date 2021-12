Als je medisch dossier plots op straat ligt: hoe lang moeten je gegevens bewaard worden en wat als je arts stopt?

“Ik vond in een gehuurde container een aantal volledige (papieren) medische dossiers van een gerenommeerd dr. prof. in de endocrinologie. Kan het zomaar dat die vertrouwelijke gegevens letterlijk op straat worden gegooid? Er zijn gegevens bij van mensen die in de jaren 70 geboren zijn en vermoedelijk dus nog leven. Er zitten data tussen van begin jaren 2000. Hoelang dient een arts het medische dossier te bewaren? Wat gebeurt er met de (papieren) dossiers als de arts zelf zijn praktijk stopzet of overlijdt? En wat doe ik ondertussen met die dossiers?”