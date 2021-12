Marc Castermans (53) schuldig aan “moord zonder lijk” op Ronald Vandereycken

De jury van het hof van assisen in Tongeren heeft de 53-jarige Bilzenaar Marc Castermans donderdag na 3,5 uur beraadslagen in de vooravond schuldig verklaard aan de moord op de 53-jarige Ronald “Ronny” Vandereycken uit Genk.

De feiten speelden zich op 4 juni 2017 af in de Louis Paul Boonstraat in Gellik (Lanaken), waar Castermans Vandereycken met een steen het hoofd insloeg met een fatale schedeltrauma tot gevolg. Daarna heeft Castermans het lichaam ergens op een onbekende locatie gedumpt, want het lijk is nooit teruggevonden.

Castermans en Vandereycken, beiden drugsverslaafd, hadden elkaar in 2016 in de gevangenis leren kennen. Eenmaal op vrije voeten kwam Castermans veel bij Vandereycken over de vloer. Hij bleef er soms overnachten. Op 4 juni 2017 waren beide mannen in de Peugeot 207 van de Genkenaar op stap, toen Castermans hem om het leven bracht in Gellik.