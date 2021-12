Chirurgen slaan alarm over uitgestelde zorg: “Verplichte vaccinatie vroeg of laat noodzakelijk”

De Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen heeft donderdag gewaarschuwd voor de gevolgen van het uitstellen van geplande chirurgische ingrepen. In een brief aan de verschillende ministers voor Volksgezondheid roepen ze ook op om het coronavaccin voor de hele bevolking te verplichten.

Omdat de ziekenhuizen overstelpt raken met coronapatiënten worden steeds meer geplande chirurgische ingrepen uitgesteld. Volgens de BBC is niet enkel het grote aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de reden hiervoor, maar ook het schrijnende personeelstekort. Zorgmedewerkers raken zelf besmet of moeten door een besmetting in de klas van hun kind(eren) plotsklaps voor opvang zorgen en kunnen zo niet gaan werken.

Op dit moment liggen de afdelingen intensieve zorg vooral vol met besmette niet-gevaccineerde patiënten, waardoor sommige geplande ingrepen op de achtergrond raken. Volgens de chirurgen is dit gevaarlijk, en kan het gezondheidsrisico van een aandoening vergroten wanneer een patiënt niet op het juiste moment wordt geopereerd.

Om de pandemie te kunnen indammen en zo de druk op de ziekenhuizen te verlagen, vraagt de vereniging de overheid om het coronavaccin te verplichten. “Dit besluit is politiek moeilijk te nemen, maar vroeg of laat wel noodzakelijk”, klinkt het.