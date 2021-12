Beerschot verwacht forfaitoverwinning na afgelasting van competitieduel tegen Standard

“We ontvingen om 18u30 communicatie van de Belgische voetbalbond dat de wedstrijd verboden werd”, legde de club uit. “Hieruit leidt Beerschot af dat de beslissing om de wedstrijd niet te laten doorgaan, genomen is door de overheid. Dit op minder dan drie uur voor de aftrap van de wedstrijd gegeven werd. Volgens het bondsreglement (artikel B7.37) worden zo’n situaties gelijkgesteld met een forfait. Omdat het over een verbod van een overheid gaat, is de forfaitscore volgens datzelfde bondsreglement vastgelegd op 0-3 (Artikel B7.35, Art. P).”

Beerschot kan de drie punten goed gebruiken in de strijd voor het behoud. De Ratten staan met 9 punten na 18 speeldagen afgetekend laatste in de Jupiler Pro League.