Operatie Zero: nu Veljkovic-bom gebarsten is, komt discussie over fiscale voordelen voetbalclubs weer op de regeringstafel

Het kan niet dat profclubs in het voetbal nog zoveel fiscale voordelen krijgen. Zeker nu Operatie Zero aantoont dat zwart geld en witwasconstructies welig tieren in het voetbal. Dat zeggen de Vlaamse socialisten, CD&V en de groenen. Zij willen dat er dus verder wordt gesnoeid in de miljoenensubsidies voor de profclubs. Het dossier komt bij de begrotingscontrole in maart weer op de regeringstafel te liggen.