Regering blijft ruziën over Nationaal Veiligheidsplan voor politie: “Het maakt wél uit waar fiscale fraude in het plan staat”

Binnen de federale regering is er nog altijd geen akkoord over het Nationaal Veiligheidsplan van de politie. Socialisten en groenen eisen dat de strijd tegen fiscale fraude een topprioriteit wordt in het plan, maar in de huidige versie van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is dat niet het geval. Omdat er nog geen consensus is, buigt de Interministeriële Conferentie (IMC) zich vrijdag nog niet over de affaire.