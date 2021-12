Dit is het lievelingsvak van Vlaamse pubers

Lichamelijke Opvoeding is met voorsprong het favoriete vak van Vlaamse leerlingen in het tweede middelbaar. Liefst 33 procent van 2.588 bevraagde leerlingen koos daarvoor. De data komen uit Project Talent, dat onderzoek doet naar hoogbegaafdheid in Vlaanderen.

“Dat zoveel leerlingen voor LO kiezen is niet verwonderlijk, want dat is het minst schoolse vak waar ze zich eens kunnen uitleven”, zegt coördinator Jeroen Lavrijsen (KU Leuven). Wel opvallend is de tweede plek voor wiskunde. “Dat is typisch zo’n vak dat je ofwel heel graag doet ofwel afkeer voelt”, zegt Lavrijsen. “Als je er goed in bent, kan wiskunde wel heel fijn en uitdagend zijn.”

Nette pubers houden van Wiskunde

Lavrijsen wilde met het onderzoek eigenlijk nagaan welke factoren die voorkeuren voorspellen. Dat gebeurde onder meer via een vragenlijst over interesses buiten de school. “Wie op die leeftijd aangeeft graag te babysitten, heeft bijvoorbeeld een sterkere sociale interesse”, zegt Lavrijsen. “Dat hangt op zijn beurt samen met een voorkeur voor taalvakken als Engels. Kinderen die meer van structuur en orde houden – bijvoorbeeld een nette kamer – neigen dan weer meer naar wiskunde. De bedoeling is dat de CLB’s die vragenlijst nu gebruiken om kinderen te helpen bij hun studiekeuze.”

De liefde voor een vak is ook voor een stukje maakbaar. Vakken kregen een hogere score als leerlingen aangaven een leerkracht te hebben die boeiend kan vertellen of aansluiting vindt met hun leefwereld.

(jvde)