Van Gaal kijkt uit naar clash met Rode Duivels: “Spelen tegen nummer 1 van de wereld, daar hebben we wat aan”

Louis van Gaal (70) wil de wedstrijden in de groepsfase van de Nations League vooral gebruiken om het Nederlands elftal zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK in Qatar. De Nederlandse bondscoach kijkt ook uit naar de derby met de Rode Duivels. “Nu spelen we tegen België, de nummer 1 van de wereldranglijst”, zei de Nederlandse T1 donderdag na de loting die Oranje in de poulefase aan België, Polen en Wales koppelde. “Daar hebben we wat aan. Duels met Gibraltar brengen je niets bij.”

De Nations League krijgt vaak de kritiek dat het een al eivolle kalender alleen maar drukker maakt, maar Van Gaal is blij met het toernooi. “Ik vind het de beste competitie die er is”, aldus de Nederlandse T1. “Het is in niveaus opgedeeld. We spelen alleen maar tegen toplanden. Zo moet je de WK-kwalificatie en EK-kwalificatie ook organiseren. Nu spelen we tegen België, de nummer 1 van de wereldranglijst. Daar hebben we wat aan. Duels met Gibraltar brengen je niets bij.”

De 70-jarige Van Gaal brak vorig maand vlak voor het beslissende duel met Noorwegen (2-0) in de WK-kwalificatie een heup, na een valpartij bij het parkeren van zijn fiets. Hij leidde de laatste training voor de wedstrijd met de Noren vanuit een golfkarretje en volgde het duel met zichtbaar veel pijn in een rolstoel vanuit een skybox in De Kuip.

© EPA-EFE

“Maar het gaat nu heel goed”, vertelde hij. “Voor dit breukje staat een periode van zes tot acht weken. Maar het is vier weken geleden en ik loop weer vrij normaal. Ik zit nu ook in Zeist. Niet alles is top maar ik kan me voortbewegen.”

Van Gaal gaf tot slot nog mee dat hij na afloop van het WK, eind volgend jaar dus, stopt als bondscoach. “Als we ons niet voor het WK hadden gekwalificeerd, dan was ik al ontslagen geweest. Of waren we uit elkaar gegaan. Zo is mijn contract opgesteld. Nu blijf ik tot volgend jaar december, tot en met het WK. Daarna moeten we kijken wie het stokje gaat overnemen.”