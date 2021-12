Brussels Airlines dient ingebrekestelling in als staking van personeel doorgaat, vakbonden furieus: “Ongehoord”

“We hebben een ingebrekestelling gestuurd naar de vakbonden met de vraag om tegen morgen 11.00 uur de stakingsoproep te annuleren”, zegt woordvoerster van Brussels Airlines Kim Daenen. Ze herhaalt dat Brussels Airlines heel verbaasd is door de stakingsactie, omdat er een pv van verzoening is van twee weken geleden, waarna de sociale vrede normaal gezien gegarandeerd is. “De regels zijn duidelijk niet gevolgd. Daarom verhalen wij de mogelijke schade op de vakbonden.”

Brussels Airlines wacht nu het antwoord van de vakbonden af. Hoeveel vluchten geannuleerd zouden worden indien de staking doorgaat, kan Daenen niet zeggen. De woordvoerster zegt dat er wel bereidheid is om te werken.

Vakbonden: “Ongehoord”

Bij de vakbonden wordt met veel ongeloof gereageerd op de ingebrekestelling. “Dit is ongehoord”, zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond ACV-Puls. “Het management zet mensen met hun rug tegen de muur. Dit is een brug te ver, dit is tegen het sociaal recht, tegen het internationaal stakingsrecht.”

De vakbonden beraden zich donderdagavond over welke juridische stappen ze zullen nemen. Aan Het Laatste Nieuws zei BBTK-vakbondsman Olivier Van Camp nog dat de stakingsaanzegging van maandag volgens de vakbonden gedekt is, aangezien er sinds augustus en september een stakingsaanzegging van onbepaalde duur loopt.