Ook miljardair Alexandre Van Damme ondervraagd over verkoop van Anderlecht

Terwijl operatie Propere Handen in alle hevigheid woedt, loopt ook het gerechtelijk onderzoek naar de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke in 2017 nog steeds. Oud-bestuurders Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Zo zouden zij in het verkoopproces frauduleus een commissie van 3 miljoen euro hebben toegekend aan makelaar Christophe Henrotay, terwijl die Coucke niet eens had aangebracht als koper. De constructies die daarvoor zijn opgezet – onder meer een aanpassing van een contract – zijn verdacht.

In dat onderzoek is ondertussen ook Alexandre Van Damme (59) ondervraagd als getuige. Van Damme is niet de minste. De aandeelhouder van brouwerij AB Inbev was tot vorig jaar de rijkste Belg, zijn geschat vermogen bedraagt zo’n 10,5 miljard euro. Momenteel staat hij nog altijd tweede in de ranglijst. Dat de miljardair in dit onderzoek door het gerecht gehoord wordt, is niet onlogisch. Van Damme was jarenlang aandeelhouder bij Anderlecht en was – hoewel hij zich nooit publiekelijk liet zien – erg invloedrijk tijdens het voorzitterschap van Vanden Stock. Hij installeerde toen zijn rechterhand Jo Van Biesbroeck bij RSCA om de club mee te leiden.

Het gaat dus niet om een verdenking, maar om een getuigenis. De onderzoekers zoeken in deze zaak volop naar info . Sinds 2020 is Van Damme – die in Brussel en Zwitserland woont – overigens geen aandeelhouder meer bij Anderlecht. Hij liet toen zijn aandelen overvloeien naar Michael Verschueren.(jug)