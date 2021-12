Hoe Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge tot twee keer toe naast transfer naar Brugge greep

Club Brugge-Anderlecht is zondag dé clash. RSCA rekent daarbij op keeper Hendrik Van Crombrugge (26), maar het scheelde geen haar of de doelman verdedigde het blauw-zwarte doel. Tot twee keer toe greep Van Crombrugge de voorbije jaren naast een transfer naar Jan Breydel. In 2018 zat hij zelfs in het kasteeltje van Bart Verhaeghe, maar toen haalden Ivan Leko en Dejan Veljkovic nog Karlo Letica naar Brugge. Een transfer die nu genoemd wordt in operatie Propere Handen. Een reconstructie.