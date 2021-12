Keert uitgeleende Loïs Openda na topseizoen in Nederland terug bij Club Brugge? “Geen idee wat het plan is”

Met twaalf doelpunten in alle competities is Loïs Openda momenteel ‘on fire’ voor Vitesse. De huurling van Club Brugge wil echter nog niet denken aan wat dat betekent voor zijn blauw-zwarte carrière.

In zijn eerste zeven Eredivisie-wedstrijden wilde het maar niet lukken voor de belofteninternational, maar sindsdien is Openda niet te houden met negen goals in negen optredens. Niemand deed over diezelfde periode beter in de Nederlandse competitie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vitesse huurt Openda dit seizoen van Club Brugge en dus rijst nu al de vraag: wat volgend seizoen?

“Ik wil mij focussen op Vitesse”, zegt Openda in een interview met Voetbal International. “Ik heb geen idee wat Club van plan is en eigenlijk wil ik me daar ook niet mee bezighouden. Het is ook niet zo dat ik per se terug naar Brugge moet om het daar te laten zien. Ik laat het hier zien en ik zie wel waar dat toe gaat leiden. Ik kijk liever naar die nabije toekomst dan naar de verre toekomst. We zien wel hoe het gaat lopen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen