Het hof van beroep in Gent heeft hem “de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag over zijn zoon” van 4 jaar toegekend. Toch is Marc Moerman (67) tijdens een poging om zijn zoontje bij zijn ex in Marokko terug te halen, daar zelf in de gevangenis terechtgekomen. “Hij slaapt amper en heeft het koud”, getuigt zijn zus Nicky.