Automobilist kan op het nippertje aanrijding vermijden nadat vrachtwagen in volle vaart door rood rijdt

Hallucinante dashcambeelden uit Genk. Op het kruispunt van de Zuiderring met de Westerring is een zwaar ongeval op het nippertje vermeden. Een vrachtwagen negeert het rode licht en steekt met volle snelheid het kruispunt over, net op het moment dat andere voertuigen de baan proberen over te steken. De alerte bestuurder van de Citroën kon een aanrijding gelukkig vermijden.